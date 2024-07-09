Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 45 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал рэпера Моргенштерна на 45 тысяч рублей

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпера Алишера Моргенштерна* привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Савеловский районный суд Москвы признал музыканта виновным в правонарушении. Что конкретно стало причиной вынесения решения, не раскрывается.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что рэперу грозит уголовное дело. Моргенштерн* рассказал в интервью, что получил паспорт Израиля еще два года назад, о чем не уведомил компетентные органы в России.

* Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.

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