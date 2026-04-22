Рэпера Элджея призвали проверить на сатанизм из-за демонических образов на шоу

Лидер «Сорока сороков» Кормухин заявил, что Элджея нужно проверить на сатанизм

Рэпер Элджей на концертах использовал демонические образы, которые используют сатанисты*, поэтому его проверят на принадлежность к движению. Об этом заявил лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин в беседе с 360.ru.

С просьбой о проверке общественники обратились после недавнего выступления рэпера в Москве.

«Причины были такие, что он использовал в своем шоу образы, очень похожие на те, которые используют сатанисты* в своих соцсетях. Образы демонические», — сказал Кормухин.

По его словам, движение «Сорок сороков» обратилось в правоохранительные органы, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Кормухин подчеркнул, что в обществе нет места подобным выступлениям.

На данный момент ответ из проверяющих ведомств еще не поступил, так как требуется проведение экспертизы. Только по ее результатам примут процессуальное решение либо о возбуждении дела, либо об отказе.

Ранее президент России Владимир Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов и магических услуг. По его словам, они вводят людей в заблуждение.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России.