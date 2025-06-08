Рэпера Дениса Лупу нашли мертвым в Италии

Молдавского певца, музыканта и рэпера Дениса Лупу, выступающего под псевдонимом Jucătoru, нашли мертвым в итальянском городе Парма. Его тело находилось в квартире недавно умершей матери, сообщил портал Noi.md .

По словам бывшего менеджера исполнителя Герберта Шиссера, местные власти считают, что это было не самоубийство. Музыкант сильно страдал из-за смерти матери и принимал лекарства от депрессии.

«Он был теплой душой, талантливым ребенком, артистом, который так и не нашел своего места в этом мире, но оставил глубокий след в наших сердцах», — добавил Шиссер.

Тело музыканта обнаружили 7 июня. Его мать умерла месяц назад.

Итальянские власти сейчас пытаются с родственниками артиста для организации его похорон. Шиссер попросил помощи в репатриации тела Лупу, чтобы похоронить певца рядом с его отцом.