Рэпер Трэвис Скотт попал в тюрьму в США

Рэпера Трэвиса Скотта арестовали из-за появления пьяным на пристани в Майами

C Flanigan/Keystone Press Agency
Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпера Трэвиса Скотта арестовали из-за появления в пьяном виде в общественном месте в Майами. Об этом сообщило издание TMZ.

Музыканта задержали утром в четверг на пристани Майами-Бич. Предположительно, он повздорил с людьми на борту одной из лодок. Его обвинили в нарушении общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения и незаконное проникновение. Рэпера отправили в окружную тюрьму.

По информации источников издания, за Трэвиса Скотта внесли залог и его уже освободили. У музыканта не в первый раз возникают проблемы с законом. В прошлом году он отобрал у фаната телефон и швырнул его поклоннику в голову.

Ранее американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в Нью-Йорке за вождение в пьяном виде. По сообщениям СМИ, он сел за руль своей машины после вечеринки с друзьями в местном отеле.

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