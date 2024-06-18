Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в пьяном виде

Американского певца Тимберлейка арестовали в Нью-Йорке за вождение в пьяном виде

Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в Нью-Йорке за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Инцидент произошел в понедельник вечером в округе Саффолк в штате Нью-Йорк. Во вторник поп-звезда предстанет перед судом.

По информации TMZ, певца остановили почти сразу после того, как он сел за руль своей машины после вечеринки с друзьями в местном отеле.

Тимберлейка начали преследовать полицейские и остановили для проверки. Он отказался пройти тест на алкотестере. Тогда на певца надели наручники. Момент задержания записали на видеокамеру.

Ранее стало известно, что тур Тимберлейка провалился из-за обвинений его бывшей возлюбленной, певицы Бритни Спирс. Более того, по мнению музыкальных экспертов, за время шестилетнего перерыва в карьере фанаты переросли творчество артиста.