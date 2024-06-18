Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в пьяном виде

Американского певца Тимберлейка арестовали в Нью-Йорке за вождение в пьяном виде

IMAGO/Jennifer Bloc
Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/Global Look Press

Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в Нью-Йорке за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Инцидент произошел в понедельник вечером в округе Саффолк в штате Нью-Йорк. Во вторник поп-звезда предстанет перед судом.

По информации TMZ, певца остановили почти сразу после того, как он сел за руль своей машины после вечеринки с друзьями в местном отеле.

Тимберлейка начали преследовать полицейские и остановили для проверки. Он отказался пройти тест на алкотестере. Тогда на певца надели наручники. Момент задержания записали на видеокамеру.

Ранее стало известно, что тур Тимберлейка провалился из-за обвинений его бывшей возлюбленной, певицы Бритни Спирс. Более того, по мнению музыкальных экспертов, за время шестилетнего перерыва в карьере фанаты переросли творчество артиста.

Условия IT-ипотеки изменят до конца года. Кто сохранит право на льготный кредит

Уровень Большого Брата. ChatGPT послужит АНБ

Многоэтажку в Протвине атаковали мыши и тараканы из замусоренной квартиры

Отравления безответственностью. Вспышка ботулизма показала необходимость проверок

Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте