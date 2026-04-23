Рэпер Тимати попал под санкции Евросоюза

Европейский союз ввел санкции против российского певца Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) за поддержку России и президента Владимира Путина. Об этом сказано в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в «Официальном журнале ЕС» .

«Тимур Юнусов — российский певец и предприниматель. Он поддерживает агрессивную войну России против Украины, распространяя кремлевские пропагандистские нарративы и символы так называемой специальной военной операции», — указали в документе.

Также в ЕС подчеркнули, что Тимати выступал на митинге в «Лужниках» 18 марта 2022 года, участвовал в концерте в Симферополе к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией и выражал поддержку Владимиру Путину на выборах.

В сентябре 2025 года Служба безопасности Украины объявила рэпера в розыск. С 2017 года он числится в базе данных сайта «Миротворец».