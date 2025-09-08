СБУ объявила в розыск Тимати
Служба безопасности Украины объявила в розыск российского рэпера Тимати. Данные Тимура Юнусова (настоящее имя исполнителя) внесли в соответствующую базу 1 июля, сообщило РИА «Новости», ссылаясь на материалы украинских органов власти.
В начале лета СБУ заочно обвинила Тимати в нарушении порядка въезда — ему вменяют посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.
Кроме того, артиста внесли в базу одиозного экстремистского сайта «Миротворец»*. Этот портал создали в республике еще в 2014 году.
Там публикуют личные данные людей, в том числе журналистов, политиков, музыкантов, актеров, которые посещали Донбасс, Крым или, как считают киевские власти, причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».
* признан экстремистским в России.