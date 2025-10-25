Рэпер ST поймал без удочки акулу на Мальдивах

Российский рэпер ST (Александр Степанов) отправился на ночную рыбалку на Мальдивах и поймал много рыбы, в том числе лимонную акулу. Об этом в соцсети Instagram* рассказала его жена — блогер Ассоль Васильева.

По ее словам, у музыканта был хороший клев. Супруга ST показала на видео, как муж вытаскивает крупную рыбу.

«Саша поймал… акулу! Вы когда-нибудь слышали, чтобы на простой рыбалке (даже без удочек, просто на леску и грузило) кто-то поймал акулу? Я — нет!» — написала она.

Блогер добавила, что пойманную рыбу они обязательно отпустят.

