17 сентября 2025 21:05 Рэпер ST рассказал молодежи Подмосковья о поездке в Донбасс

В Королеве прошел паблик-ток «Мы будущее. Сила смыслов», который организовало Министерство информации и молодежной политики Подмосковья. Закрывал серию встреч известный российский рэпер ST.

На встречу пришли около тысячи человек — волонтеры, студенты и школьники. Артист рассказал о своем творческом пути, новых проектах, способах справляться со стрессом и находить вдохновение. Он вспомнил, что успех к нему пришел еще в юности благодаря ярким хитам, а трудности помогала преодолевать поддержка близких. Еще одна важная тема для ST — патриотизм. Артист открыто говорит о своей любви к родине и с началом СВО не раз бывал в Донбассе с концертами, помогал жителям и бойцам, сотрудничал с фондами и участвовал в акциях. Именно эти поездки вдохновили его на песню «Дай Ему Сил», которую он называет символом поддержки и веры в победу.

«Встреча превзошла все мои ожидания. Я думал, вопросы будут чуть другие, но ребята оказались подготовленными, интересовались творчеством, были очень живыми и активными, что особенно ценно. Очень важно проводить мероприятия, которые дают возможность молодежи пообщаться в неформальной обстановке с людьми, добившимися успеха. Когда мы научимся понимать друг друга и говорить на одном языке, мы сможем решить многие проблемы. Глядя на этих ребят, я смотрю в будущее с надеждой, мои надежды не напрасны», — отметил ST.

На встрече участники задавали самые разные вопросы: о санкциях, о секретах успеха, о вдохновении. ST отметил, что трудности только закаляют Россию, а его главный секрет прост — он искренне любит свое дело и получает удовольствие от каждой его стороны: концертов, студийной работы и встреч с публикой. «В этом году мы провели пять паблик-токов. В рамках них более пяти тысяч молодых ребят встречались с топовыми спикерами из различных сфер: блогером, публицистом, членом Общественной палаты России Дмитрием Пучковым, бывшим заместителем министра информации ДНР, ветераном боевых действий, военно-политическим обозревателем Даниилом Безсоновым, вице-президентом компании „Чистая линия“ Арменом Бениаминовым, волонтером и блогером Марией Чадиной», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Артист признался, что одним из его кумиров является Михаил Боярский. Теплая атмосфера встречи завершилась тем, что молодые участники вместе с ST исполнили его самые популярные песни.