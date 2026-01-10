Рэпер Shumak покончил с собой в новогодние праздники в Москве

В Москве в период новогодних праздников умер рэпер Shumak (Владимир Шумаков). Об этом сообщил источник ИА Регнум .

Тело 22-летнего музыканта обнаружили 7 января в его квартире. Полицию вызвали соседи после того, как почувствовали запах из-за двери. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила несколькими днями ранее.

Владимир Шумаков родился 17 апреля 2001 года в Воскресенске. Его мать скончалась два года назад, отца не стало в детстве. Друзья артиста сообщили, что собирают средства на кремацию. Урну с прахом планируется захоронить на Воскресенском кладбище рядом с могилой матери.

