Рэпер Серега нашел виновного в отъезде Пугачевой | 360°

26 апреля 2024, 18:54
Рэпер Серега нашел виновного в отъезде Пугачевой
Рэпер Серега: фильмы режиссера Михалкова могли негативно повлиять на Пугачеву
Рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, предположил, что фильмы режиссера Никиты Михалкова могли негативно повлиять на политическую позицию певицы Аллы Пугачевой. Такое мнение он высказал в беседе с порталом NEWS.ru.
На его взгляд, примадонна высказывается против спецоперации, потому что «исторически необразованна». Рэпер заявил, что яркий фильм мог повлиять на сознание певицы.
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«Никита Михалков, он патриот сейчас. А тогда, когда он фильм снимал? О чем „Утомленные солнцем“? О зловещем сталинском времени, плохих энкавэдэшниках, плохом совке», — заявил Серега.
Однако он подчеркнул, что Пугачева посвятила свою жизнь музыке, поэтому спрашивать ее об истории и политике не имеет смысла. Рэпер предположил, что певица еще может изменить свою позицию, но на это понадобится время.
Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что Пугачева не боится потерять недвижимость в России из-за закона об иноагентах. Примадонна выразила уверенность, что таким образом ей пишут потрясающую биографию.
* Признан иностранным агентом на территории России.
Фильмы
Россия
Музыка
Алла Пугачева
Никита Михалков
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