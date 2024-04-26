Рэпер Серега нашел виновного в отъезде Пугачевой | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 18:54 Рэпер Серега нашел виновного в отъезде Пугачевой Рэпер Серега: фильмы режиссера Михалкова могли негативно повлиять на Пугачеву Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, предположил, что фильмы режиссера Никиты Михалкова могли негативно повлиять на политическую позицию певицы Аллы Пугачевой. Такое мнение он высказал в беседе с порталом NEWS.ru.

На его взгляд, примадонна высказывается против спецоперации, потому что «исторически необразованна». Рэпер заявил, что яркий фильм мог повлиять на сознание певицы.

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«Никита Михалков, он патриот сейчас. А тогда, когда он фильм снимал? О чем „Утомленные солнцем“? О зловещем сталинском времени, плохих энкавэдэшниках, плохом совке», — заявил Серега.

Однако он подчеркнул, что Пугачева посвятила свою жизнь музыке, поэтому спрашивать ее об истории и политике не имеет смысла. Рэпер предположил, что певица еще может изменить свою позицию, но на это понадобится время.

Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что Пугачева не боится потерять недвижимость в России из-за закона об иноагентах. Примадонна выразила уверенность, что таким образом ей пишут потрясающую биографию.

* Признан иностранным агентом на территории России.