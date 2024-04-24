Критик Троицкий заявил, что Пугачева не боится лишиться недвижимости в России | 360°

24 апреля 2024, 12:07
Критик Троицкий заявил, что Пугачева не боится лишиться недвижимости в России
Критик Троицкий: певица Пугачева не боится потерять недвижимость в России
На праздновании юбилея певицы Аллы Пугачевой в Израиле собрались ее близкие и друзья, среди которых был и известный музыкальный обозреватель Артемий Троицкий*. Он сообщил порталу «7дней», что примадонна не боится лишиться недвижимости в России и планирует записывать новые песни.
По его словам, Пугачева проявила безразличие к угрозам лишить ее собственности.
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«Захотят отобрать нажитое — это пофиг. Меня история завораживает, а не вещички», — заявила певица критику.
Отвечая на вопрос о возможном гастрольном туре примадонны по Европе, Троицкий* уточнил, что певица не планирует возвращаться на сцену, однако в планах у нее есть запись новых композиций.
Пугачева решила на себя оформить замок в подмосковной деревне Грязь. Артистка пойдет на такие меры, чтобы не потерять недвижимость, так как ее супруг, юморист Максим Галкин*, иноагент.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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Алла Пугачева
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