Рэпер Пи Дидди стал в тюрьме помощником священника

Американский рэпер и продюсер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), приговоренный к более чем четырем годам лишения свободы, исполняет обязанности помощника тюремного священника в исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на источники.

Как уточнил телеканал, заключенные на этой должности обычно следят за порядком в церковной библиотеке, помогают священнику вести учет и поддерживать чистоту в его кабинете. Эта работа считается престижной: у помощников зачастую есть отдельное помещение с кондиционером, а после служб им нередко достается часть еды, предназначенной для церемоний.

По данным CBS News, через три дня после заключения под стражу Комбс нарушил тюремные правила, позвонив по телефону трем абонентам, что не допускается внутренним регламентом. По информации телеканала, музыкант общался с женщиной и еще одним человеком, обсуждая возможность передачи ему денег. Сам Комбс утверждал, что звонил адвокату, чтобы согласовать заявление для прессы.

В октябре суд в Нью-Йорке приговорил артиста к четырем годам и трем месяцам тюрьмы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Прокуратура требовала более 11 лет заключения, тогда как защита настаивала на сроке менее полутора лет.

Жюри присяжных признало Комбса виновным по двум эпизодам, но оправдало по более тяжким обвинениям — в вымогательстве и торговле людьми, которые могли повлечь пожизненный срок.