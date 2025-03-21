Рэпер Natan ответил, был ли у него секс на проекте «Звездах в джунглях»

Рэпер Натан ответил на обвинения блогеров Аланы Мамаевой и Айзы о сексуальной связи с участницами проекта «Звезды в джунглях». Об этом сообщило издание Super.

«Там, говорят, Алана снова температурит и Айза. Девчат, давайте по-чесноку. Если б переспал, то давно бы слили в сеть видос с интимом. Хорош вам. Успокойтесь уже, пожалуйста. Уже время проекта прошло, и хайп, и вообще много других есть интересных тем», — прокомментировал ситуацию он.

До этого блогерши в разных интервью бурно высказывались о скандалах вокруг певца, его романов с Бьянкой и Лерчек (Валерией Чекалиной). На фоне новостей о том, что жена Натана простила его и пара воссоединилась, они припомнили ему поведение на проекте, измены и заявили, что такие мужчины не меняются.

Ранее Натан Миронов заявил, что закрутил роман с разведенной блогершей Валерией Чекалиной, потому что ему не хватало секса с женой. Лерчек же призналась, что ей стыдно за интрижку с рэпером.