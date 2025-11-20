Рэпер Macan решил заработать на корпоративах перед армией

Рэп-исполнитель Macan (Андрей Косолапов) заявил о готовности выступать на новогодних корпоративах. Об этом сообщил Super.ru .

В декабре музыкант уже запланировал несколько концертов, за которые просит предоплату в 50%. В рейдере Macan указан бизнес-класс, пятизвездочный отель и сопровождение машин ДПС до локации. В гримерке ему нужен 15-летний виски, энергетики, а после выступления — кальян.

В конце осени рэпер должен уйти в армию. Как он будет радовать публику на корпоративах, неизвестно. О предстоящей службе Macan рассказал поклонникам в октябре и заявил, что начнет отдавать долг родине с 28 ноября.