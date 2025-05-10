Рэпер Леша Свик попал в больницу после вспышки инфекции в семье

Неизвестная инфекция поразила семью рэпера Леши Свика (настоящее имя — Алексей Норкитович) во время майских праздников. Для исполнителя заражение обернулось срочной госпитализацией с внутренним кровотечением желудка. Об этом сообщила супруга артиста Ксения Ткачева .

Она пояснила, что заболела первой после майских праздников. На протяжении нескольких дней у нее держалась высокая температура. После инфекцию подхватили дочь и сестра.

«Сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — написала Ткачева в Telegram-канале.

Супруга артиста добавила, что свое сообщение пишет в такси во время возвращения из больницы. Она призвала своих подписчиков быть добрее и беречь свое здоровье.

В минувшую пятницу, 9 мая, дизайнер и блогер Артемий Лебедев сообщил о своем первом за 30 лет отравлении. По его словам, причиной тошноты и боли в животе стал съеденный беляш. Лебедев подчеркнул, что не ожидал от своего организма подобного поведения, поэтому никому не советует повторять его эксперимент.