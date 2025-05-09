Артемий Лебедев отравился беляшом

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев сообщил, что отравился беляшом. Деталями происшествия он поделился в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте» .

Лебедев признался, что отравился впервые за последние 30 лет.

«А я уже забыл в принципе, что мой организм на это способен, забыл, что это такое», — отметил он.

Дизайнер вспомнил, что в последний раз его сильно тошнило в 16 лет после портвейна «Агдам». Сам Лебедев посчитал причиной отравления беляш. Блогер назвал ситуацию неприятным опытом и с иронией добавил, что не советует никому его повторять.

Ранее Лебедева оштрафовали за публичное осквернение религиозных символов на 40 тысяч рублей. Измайловский суд Москвы признал блогера виновным и выписал штраф.

Протокол поступил в суд еще в конце февраля, однако для устранения недостатков документ вернули составителю. В материалах не нашли информации о его вручении Лебедеву, как требует законодательство. Во второй раз проблем с рассмотрением не было.