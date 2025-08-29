Рэпер Jay-Z стал богатейшим музыкантом мира

Американский рэпер и бизнесмен Jay-Z стал самым богатым музыкантом мира. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes .

По информации издания, состояние артиста достигло 2,6 миллиарда долларов, что больше чем на миллиард превышает результаты певицы Тейлор Свифт, занявшей вторую строчку топа.

Доходы Jay-Z значительно выросли за последние годы во многом благодаря бизнесу по продаже алкогольных напитков. Помимо этого, рэпер владеет долей в компании Uber и собственным лейблом Roc Nation.

Ранее стало известно, что глава китайской корпорации Pop Mart Ван Нин, создавший кукол лабубу, вошел в сотню богатейших людей планеты. Его капитал за год вырос примерно на 20 миллиардов долларов и достиг 27,5 миллиарда.