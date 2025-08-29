Рэпер Jay-Z стал богатейшим музыкантом мира
Американский рэпер и бизнесмен Jay-Z стал самым богатым музыкантом мира. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes.
По информации издания, состояние артиста достигло 2,6 миллиарда долларов, что больше чем на миллиард превышает результаты певицы Тейлор Свифт, занявшей вторую строчку топа.
Доходы Jay-Z значительно выросли за последние годы во многом благодаря бизнесу по продаже алкогольных напитков. Помимо этого, рэпер владеет долей в компании Uber и собственным лейблом Roc Nation.
Ранее стало известно, что глава китайской корпорации Pop Mart Ван Нин, создавший кукол лабубу, вошел в сотню богатейших людей планеты. Его капитал за год вырос примерно на 20 миллиардов долларов и достиг 27,5 миллиарда.