Создатель лабубу Ван Нин вошел в сотню самых богатых людей мира

Глава китайской компании Pop Mart Ван Нин, создавший кукол лабубу, вошел в сотню богатейших людей планеты. Об этом сообщило Bloomberg .

Агентство опубликовало собственный «Индекс миллиардеров», который рассчитывали в том числе на основе стоимости акций компаний. Ценные бумаги Pop Mart за год выросли почти на 250%.

Капитал Нина стал больше на 20 миллиардов долларов и составил около 27,5 миллиарда. В топ-100 самых состоятельных персон мира он занял 85-е место.

Ранее стало известно, что россияне потратили на покупки лабубу 3,6 миллиарда рублей за полгода. За первые шесть месяцев 2025-го продавцы реализовали 4,25 миллиона игрушек.