Бородинский хлеб и народный ансамбль. Как рэпера Flo Rida встретили в России

Москву с концертом прибыл исполнитель хита двухтысячных Low — американский рэпер Трэмар Диллард, больше известный публике под псевдонимом Flo Rida. Артиста, прибывшего в свой первый тур по России, с размахом встретили в столичном аэропорту.

Как встретили в Москве рэпера Flo Rida

Во Внуково музыкант прилетел из Мексики на частном джете. По данным Mash, рэпер провел в пути 15 часов, добираясь из Канкуна в Москву через Стамбул.

Чтобы не стоять в очередях и выспаться перед концертом, он сам оплатил частный рейс, общий чек составил 300 тысяч евро. На том же самолете Flo Rida планирует лететь дальше по российским городам.

В аэропорту звезду встретили икрой, коньяком и бородинским хлебом. Рэпера удивил «медведь», играющий Low на балалайке, а также народный ансамбль с баяном. Его команда не удержалась и пустилась в пляс.

Сюрпризы на этом не закончились — музыканта ждал Cadillac с икрой в багажнике. Певец вместе с командой отведал деликатес прямо с руки, прокричав перед этим: “Russia!“

Flo Rida остановился в пятизвездочном отеле Four Seasons. В московскую гостиницу его доставил кортеж из черных Cadillac и микроавтобусов Mercedes.

В Москве артист выступит с концертами 2 и 3 мая, а затем приедет в Краснодар и Новосибирск. Всего в рамках тура он даст четыре шоу. Изначально планировалось, что концерты состоятся в марте, но их перенесли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.