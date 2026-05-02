Бородинский хлеб и народный ансамбль. Как рэпера Flo Rida встретили в России
Американский рэпер Flo Rida прилетел в Москву из Канкуна
Москву с концертом прибыл исполнитель хита двухтысячных Low — американский рэпер Трэмар Диллард, больше известный публике под псевдонимом Flo Rida. Артиста, прибывшего в свой первый тур по России, с размахом встретили в столичном аэропорту.
Как встретили в Москве рэпера Flo Rida
Во Внуково музыкант прилетел из Мексики на частном джете. По данным Mash, рэпер провел в пути 15 часов, добираясь из Канкуна в Москву через Стамбул.
Чтобы не стоять в очередях и выспаться перед концертом, он сам оплатил частный рейс, общий чек составил 300 тысяч евро. На том же самолете Flo Rida планирует лететь дальше по российским городам.
В аэропорту звезду встретили икрой, коньяком и бородинским хлебом. Рэпера удивил «медведь», играющий Low на балалайке, а также народный ансамбль с баяном. Его команда не удержалась и пустилась в пляс.
Сюрпризы на этом не закончились — музыканта ждал Cadillac с икрой в багажнике. Певец вместе с командой отведал деликатес прямо с руки, прокричав перед этим: “Russia!“
Flo Rida остановился в пятизвездочном отеле Four Seasons. В московскую гостиницу его доставил кортеж из черных Cadillac и микроавтобусов Mercedes.
В Москве артист выступит с концертами 2 и 3 мая, а затем приедет в Краснодар и Новосибирск. Всего в рамках тура он даст четыре шоу. Изначально планировалось, что концерты состоятся в марте, но их перенесли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Чем известен рэпер Flo Rida
Первое серьезное выступление Flo Rida состоялось на концерте рэпера Fresh Kid Ice на Гавайях. Там он впервые исполнил несколько треков в качестве приглашенного гостя, после чего талантливого рэпера заметили. Он начал сотрудничать с Rick Ross, Trina, T-Pain и Trick Daddy и выпускал с ними релизы.
Мировая известность пришла к Flo Rida после трека Low. Записанная вместе с T-Pain песня долгое время держалась в хит-парадах и вошла в саундтрек фильма «Шаг вперед — 2». В чарте Billboard Hot 100 она пробыла на протяжении 10 недель подряд и по итогам 2008 года стала одним из самых продаваемых синглов в США.
Впоследствии музыкант сотрудничал с Ke$ha, David Guetta и Sia. Всего на счету рэпера 80 миллионов проданных записей и более двух миллиардов просмотров на видеоплатформах.