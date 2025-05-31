Рэпер Элджей решил экранизировать свою жизнь

Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) решил снять фильм о своей жизни. Об этом написало издание Super .

Бывший супруг телеведущей Анастасии Ивлеевой занялся написанием сценария полнометражной рэп-саги. Элджей даже показал архивный кадр из будущей картины. На видео — маленький Алексей в костюме зайца. Издание предположило, что рэпер решил показать все свои выступления, начиная с детских утренников.

В творческой карьере Элджея в прошлом году наблюдался спад. Гонорары артиста упали в три раза. Многие связали это с «голой вечеринкой», которую устроила его бывшая жена. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что скандал с Ивлеевой ударил по Элджею.

Ивлеева и Узенюк поженились в 2019 году, в 2020 году стало известно, что пара рассталась. В августе 2021 года пара официально подтвердила разрыв отношений, но после этого их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях и в отпуске за границей.