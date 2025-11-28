Рэпер Баста записал гимн для Федерации тяжелой атлетики России

Федерация тяжелой атлетики России и Баста (Василий Вакуленко) выпустили гимн и клип на песню «Железный человек 2.0». Об этом сообщила пресс-служба ФТАР.

Сингл превратился в гимн ФТАР. Этот проект связал спорт и музыку, став символом упорства, преодоления и стремления к победе.

Для съемок клипа собрались более 150 спортсменов из силовых дисциплин. В кадре представлены атлеты с разным уровнем подготовки — от юных новичков и любителей до членов сборной России, олимпийцев и чемпионов мира. Вместе они показывают силу, единство и верность спорту.

Президент ФТАР Александр Винокуров отметил, что давно дружит с Вакуленко.

«Во время одной из совместных тренировок нам пришла такая идея — чтобы развивать силовые виды спорта, в частности тяжелую атлетику, нам нужно сделать гимн — написать песню и снять клип», — сказал он.

Собрали целую команду спортсменов и провели целый день на одной площадке. Тренировка прошла на ура, а съемки оказались невероятно увлекательными.

Вакуленко отметил, что рад быть причастным к популяризации спорта во всех возможных проявлениях.

