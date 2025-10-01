Баста дал живой концерт в московском метро
Василий Вакуленко, более известный как Баста, дал живой концерт на станции Мякинино в московском метро. Выступление приурочено к премьере мюзикла «Любовь без памяти», в основе которого — история жизни самого артиста.
Главный герой — провинциал, приезжающий в Москву реализовать свою мечту. В мюзикл вошли 22 трека, написанных самим Вакуленко — как новые композиции, так и уже признанные хиты.
«Важно было, чтобы материал, с которым будут работать люди, был достойным. Там очень много речитативов, очень много динамики, то есть непростая музыка. Нужно было не превратить это в какой-то глумеж над жанром», — добавил Баста.
В труппу мечтали войти более тысячи претендентов. В финальный состав вошли 39 лучших из лучших.
«Я уже говорил, что не представлял, что это все может так выглядеть. Я спокойнее к своим песням относился, но когда их запели люди вдвоем — в диалоге парень и девушка… Там есть история, люди поработали, и получилось достойно», — рассказал артист.
Премьера состоится 5 октября в Вегас Сити Холле. Идти постановка будет каждый день.