Баста дал живой концерт в московском метро

Василий Вакуленко, более известный как Баста, дал живой концерт на станции Мякинино в московском метро. Выступление приурочено к премьере мюзикла «Любовь без памяти», в основе которого — история жизни самого артиста.

Главный герой — провинциал, приезжающий в Москву реализовать свою мечту. В мюзикл вошли 22 трека, написанных самим Вакуленко — как новые композиции, так и уже признанные хиты.

«Важно было, чтобы материал, с которым будут работать люди, был достойным. Там очень много речитативов, очень много динамики, то есть непростая музыка. Нужно было не превратить это в какой-то глумеж над жанром», — добавил Баста.