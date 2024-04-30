Украина начала открыто бравировать причастностью к убийствам российских журналистов | 360°

Мир 30 апреля 2024, 00:57 Украина начала открыто бравировать причастностью к убийствам российских журналистов Полянский: Украина открыто бравирует причастностью к убийствам журналистов из РФ Freepik

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Украинская сторона открыто бравирует причастностью к убийствам журналистов из России. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН.

«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами. <…> При этом официальный Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению этих преступлений», — сказал он.

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Полянский напомнил, что из-за спецслужб Украины погибли журналисты Дарья Дугина, Олег Клоков, Владлен Татарский и Ростислав Журавлев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение руководства ЮНЕСКО бездействовать на фоне гибели российского журналиста Семена Еремина в зоне СВО подрывает авторитет организации. Она напомнила, что гендиректор учреждения Одри Азуле обязан реагировать на убийства и нападения на сотрудников любых СМИ.