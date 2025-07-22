VK Fest завершил фестивальный тур по России

VK Fest состоялся в 2025 году в пяти городах и завершил тур в Москве 19 и 20 июля. За это время его посетили 205 тысяч человек, а на его площадках выступили 295 исполнителей и музыкальных коллективов.

«Это результат командной работы и любви нашей аудитории. Только в Москве с нами были 85 тысяч человек — это невероятно вдохновляет», — рассказала руководитель фестиваля Зоя Новикова.

В этом году мероприятие впервые состоялось в Казани. Столица Татарстана сразу же открыла вторую сцену, на которой местные исполнители перепевали российские хиты на татарском языке и прямо в процессе снимали новый клип.

В Санкт-Петербурге выступили 100 артистов, из которых трое — Сергей Лазарев, Хаски и ST — представили новые композиции.

Крупнейшая площадка фестиваля была в Москве, в спортивно-развлекательном комплексе «Лужники». Посетители впервые смогли увидеть шоу со знаменитостями на синей дорожке. Тося Чайкина прошла в платье со шлейфом из мятой бумаги, а Лолита вышла из холодильника на каблуках и в спортивных брюках. Трансляция мероприятия собрала более двух миллионов просмотров.

Также мероприятие прошло в Челябинске и Сириусе. Во всех городах открыли лектории с паблик-токами, в которых поучаствовали более 100 спикеров, в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова, режиссер Федор Бондарчук и телеведущая Ксения Собчак.

Организаторам удалось полностью распродать билеты на фестиваль.