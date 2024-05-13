«Рейтинги поднимутся». Ивлеевой предложили стать ведущей «Дома-2» | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 12:10 «Рейтинги поднимутся». Ивлеевой предложили стать ведущей «Дома-2» Музыкант Барецкий назвал блогера Ивлееву идеальной ведущей для телешоу «Дом-2» РИА «Новости»

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Блогер и организатор «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева может стать идеальным кандидатом на место ведущей телешоу «Дом-2». Такое мнение выразил музыкант Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru.

Программе «Дом-2» 11 мая исполнилось 20 лет. По словам артиста, шоу давно потеряло актуальность и превратилось в «судороги умирающего». Однако Ивлеева смогла бы вернуть передаче былую популярность.

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«А вот если бы ведущей „Дома-2“ стала Настя Ивлеева, то, может быть, его станут смотреть больше, рейтинги поднимутся. Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант», — сказал Барецкий.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова потребовала от руководителей телеканала ТНТ собственный дом в качестве приза за победу в реалити-шоу «Дом-2». По словам артистки, ей удалось построить на телепроекте любовь, что было главным условием программы.