Телеведущую Регину Тодоренко обвинили в покушении на убийство после откровения в шоу «Пожалуйста, не рассказывай» . Зрители массово выражают негодование признанием артистки в соцсетях.

Блогер заявила, что не верит в болезни, особенно в аллергию. Она рассказала, как решила проверить «психосоматику» знакомого, которому запрещен мед.

«Заварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я уехала. И он присылает мне фотографию: у него отек Квинке. Чувствовала себя просто жутко», — сказала Тодоренко.

Муж Регины Влад Топалов назвал ее отъехавшей. Многие зрители согласились с ним, особенно увидев, как звезда весело обыгрывает ситуацию в эфире. После выхода выпуска в Сеть на блогера обрушилась волна критики, а некоторые пользователи потребовали привлечь ее к ответственности.

Пару недель назад Тодоренко еще раз убедилась в реальности аллергических реакций, когда едва не потеряла трехлетнего сына на Бали.