Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребенка

Сначала блогер опубликовала в своих социальных сетях серию фотографий и видео из кабинета врача, куда вместе с мужем и сыновьями пришла узнать пол третьего ребенка. Также она анонсировала, что поделится этой новостью с поклонниками в клипе.

В конце видео на ее новую песню «Любовь» она предстала перед светящимся шаром. Он загорелся синим цветом, из чего можно сделать вывод о том, что в семье родится еще один мальчик.

Осенью 2018 Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. Супруги воспитывают двоих детей — сыновей Михаила и Мирослава.

Ранее муж телеведущей рассказал о выяснениях отношений с женой при детях. Певец добавил, что детям следует видеть родителей с разных сторон, и это будет помогать им не бояться быть разными.