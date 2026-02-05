Телеведущая Тодоренко призналась, что ей сложно долго находиться дома и заниматься только бытом

Телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая матерью в третий раз, поделилась секретами совмещения семейных обязанностей и работы. По информации Пятого канала , звезда не собирается отказываться от активной жизни даже после рождения ребенка.

Тодоренко признается, что ей сложно долго находиться дома, занимаясь только бытом. До замужества она путешествовала по миру и увлекалась экстремальными видами спорта. Теперь, будучи матерью, она продолжает вести мероприятия, сниматься и изучать новые языки, чтобы «мозги не устаревали», написал сайт aif.ru.

Чтобы все успевать, Тодоренко привлекает помощников: бабушек, нянь и друзей, которые приходят в их семью со своей едой и помогают с детьми. Домашние обязанности распределены: завтраки готовит отец семейства, Влад Топалов. Телеведущая относится к критике с юмором и надеется, что дети запомнят ее жизнерадостной и энергичной.

В браке с певцом Владом Топаловым, который длится уже семь лет, есть свои правила. Тодоренко признается, что супруг может быть категоричным, и иногда ей приходится «отпрашиваться» у него погулять. Пара преодолела трудности, и теперь они поддерживают активный образ жизни и стараются держать себя в форме.