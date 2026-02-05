Телеведущая Тодоренко призналась, что ей сложно долго находиться дома и заниматься только бытом
Телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая матерью в третий раз, поделилась секретами совмещения семейных обязанностей и работы. По информации Пятого канала, звезда не собирается отказываться от активной жизни даже после рождения ребенка.
Тодоренко признается, что ей сложно долго находиться дома, занимаясь только бытом. До замужества она путешествовала по миру и увлекалась экстремальными видами спорта. Теперь, будучи матерью, она продолжает вести мероприятия, сниматься и изучать новые языки, чтобы «мозги не устаревали», написал сайт aif.ru.
Чтобы все успевать, Тодоренко привлекает помощников: бабушек, нянь и друзей, которые приходят в их семью со своей едой и помогают с детьми. Домашние обязанности распределены: завтраки готовит отец семейства, Влад Топалов. Телеведущая относится к критике с юмором и надеется, что дети запомнят ее жизнерадостной и энергичной.
В браке с певцом Владом Топаловым, который длится уже семь лет, есть свои правила. Тодоренко признается, что супруг может быть категоричным, и иногда ей приходится «отпрашиваться» у него погулять. Пара преодолела трудности, и теперь они поддерживают активный образ жизни и стараются держать себя в форме.