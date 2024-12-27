Редкое фото. Алла Пугачева снялась с дочкой в смелых нарядах

Семья Аллы Пугачевой впервые за долгое время поделилась редким снимком, на котором певица с дочерью Лизой позирует у украшенной елки. Фотографию опубликовал муж артистки юморист Максим Галкин*.

На фото 75-летняя певица позирует с младшей дочерью на фоне нарядной елки в уютной и праздничной обстановке. Снимок уже собрал тысячи лайков.

Для кадра Пугачева и ее 11-летняя дочь выбрали одинаковые образы: яркие свитера с новогодними мотивами, клетчатые штаны и милые шапки.

В 2022 году Пугачева уехала из России. Она возвращалась на родину несколько раз. В ноябре 2024 года артистку видели на Кипре. Судя по заднему фону опубликованной Галкиным* фотографии, семья по-прежнему проживает в теплых странах.

*Признан иноагентом в России.