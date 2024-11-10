«Подтянутая, но старенькая». Пугачева в шортах прогулялась по улицам Кипра

Блогер Залесская рассказала о встрече с Пугачевой во время прогулки по Кипру

Известная певица Алла Пугачева прогулялась по набережной Кипра в кофте и черных шортах. Блогер Виктория Залесская встретила примадонну во время променада.

«Очень старенькая, но вся подтянутая. И Орбакайте Кристина на нее очень похожа», — написала Залесская в социальной сети.

Блогер добавила, что заметила 75-летнюю Пугачеву случайно, когда сидела с мужем в кафе. Пара заговорила с певицей, а она рассказала молодым людям, какие города и места им стоит посетить.

Несколько дней назад Пугачева опубликовала фотографию в солнцезащитных очках и попросила журналистов писать больше «интересных историй» о ее семье. На какие именно новости она отреагировала, примадонна не уточнила.

В октябре Пугачева попыталась вывезти из России антикварное имущество на 20 миллионов долларов, однако таможня отказала в отправке ценностей.