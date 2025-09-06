Редкий рисунок Виктора Цоя выставили на торги
Редкий рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион за полтора миллиона рублей. Информацию о лоте разместили на официальном сайте аукционного дома «Первые имена».
Работа без названия создана лидером группы «Кино» в 1980-х годах. Ранее она хранилась в коллекции фотографа Сергея Борисова, близкого друга музыканта.
Эксперты предполагают, что стоимость рисунка может достичь шести миллионов рублей. Торги назначены на 20 сентября.
