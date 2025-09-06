Редкий рисунок Виктора Цоя выставили на торги

Картину Виктора Цоя из частной коллекции выставили на аукцион за 1,5 млн рублей

Редкий рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион за полтора миллиона рублей. Информацию о лоте разместили на официальном сайте аукционного дома «Первые имена».

Работа без названия создана лидером группы «Кино» в 1980-х годах. Ранее она хранилась в коллекции фотографа Сергея Борисова, близкого друга музыканта.

Эксперты предполагают, что стоимость рисунка может достичь шести миллионов рублей. Торги назначены на 20 сентября.

