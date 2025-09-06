Световой меч Дарта Вейдера со съемок «Звездных войн» продали на аукционе за миллионы долларов

Световой меч Дарта Вейдера со съемок продали на аукционе за 3,6 млн долларов

Самый настоящий световой меч Дарта Вейдера, который использовали во время съемок саги «Звездные войны», продали за 3,6 миллиона долларов на аукционе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на данные аукционного дома Propstore.

Этот реквизит использовался во время съемок двух фильмов оригинальной трилогии — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». В руки его брали как актер Дэвид Поулз, так и его дублер.

Лот стал самым дорогим когда-либо проданным предметом со съемок саги «Звездные войны». Несмотря на то, что меч бутафорский, его ценность для коллекционеров оказалась огромной.

