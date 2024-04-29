Реанимация не помогла. Умерла исполнительница роли пани Терезы из «Кабачка 13 стульев» | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 23:41 Реанимация не помогла. Умерла исполнительница роли пани Терезы из «Кабачка 13 стульев» Стали известны причины смерти актрисы Зои Зелинской РИА «Новости»

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Народная артистка России Зоя Зелинская скончалась на 95-м году жизни в результате инсульта. Об этом ТАСС сообщил сын актрисы Сергей Леднев.

«В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли ее спасти», — сообщил он.

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Попытки врачей вернуть к жизни исполнительницу главной роли — пани Терезы — в развлекательно-юмористической телепередаче времен СССР «Кабачок 13 стульев» оказались безуспешными.

С 1954 года актриса служила в Театре Сатиры.

Ранее на 86-м году жизни умерла актриса из сериалов «Спасатели Малибу» и «Молодые и дерзкие» Марла Адамс. Причины смерти не уточняются.