«Реально в шоке». Бузова получила предложение руки и сердца

Казанский парашютист сделал необычное предложение певице Ольге Бузовой на высоте двух тысяч метров. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале .

Мужчина прыгнул с парашютом с верхушки воздушного шара. На такой риск он пошел ради артистки.

«Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек!» — написала Бузова.

После экстремального прыжка мужчина приземлился на землю. Однако ни его имя, ни точное место проведения события артистка не раскрывала. Кроме того, она задалась вопросом, как подписчики оценивают такое предложение и стоит ли ей теперь ждать кольца.

Ранее Бузова сообщила, что в ближайшее время станет крестной матерью сына блогера Марии Погребняк. Певица напомнила, что у нее уже есть еще один крестник. Также она добавила, что хотела бы родить ребенка сама.