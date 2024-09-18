«Мои хорошие, у меня сын». Бузова рассказала о своем новом статусе

Телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации песни Made in Russia сообщила, что в ближайшее время станет крестной матерью сына блогера Марии Погребняк. Об этом артистка сообщила в интервью 5-tv.ru .

По словам Бузовой, ее попросили стать духовным наставником для мальчика по имени Владимир. Ребенка родила ее подруга Мария Погребняк.

«Я безумно счастлива, что мне удалось оказаться первой в этот день, 5 сентября — этот день останется на всю жизнь в моей памяти. Мои хорошие, у меня сын», — сказала телеведущая.

Певица напомнила, что у нее есть еще один крестник, тоже сын подруги, она выразила беспокойство, что не сможет часто видеться с детьми из-за графика работы.

«Безусловно, я этого малыша буду любить всю жизнь», — заключила артистка.

Также она добавила, что хотела бы родить ребенка сама.

Ранее большой резонанс вызвал намек Бузовой на беременность. На показе в музейном комплексе УГМК Бузова рассмеялась в ответ на вопрос о личной жизни и подозрительно погладила себя по животу.