РБК «похоронил» мать Собчак Людмилу Нарусову

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале жестко высказалась в адрес редакции РБК. Издание проиллюстрировало публикацию о смерти артистки Нины Гребешковой фотографиями матери Собчак.

Ведущая разместила в своем канале скриншот публикации РБК. Свое негодование Ксения Собчак выразила матом.

Изначально газета действительно поставила снимок Людмилы Нарусовой, российского сенатора, на обложку материала о смерти Гребешковой. Затем фотографии поменяли.

Глава редакции РБК Петр Канаев уже принес извинения Ксении Собчак и читателям газеты. Он также рассказал, что сумел дозвониться и до самой Людмилы Нарусовой, чтобы извиниться лично.

О смерти Нины Гребешковой стало известно в понедельник, 12 мая. Ей было 94 года. В карьере артистки более 130 ролей в кино. Знаковых персонажей Гребешкова сыграла в фильмах своего мужа Леонида Гайдая — «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице» и «12 стульях».