Развод Бакальчуков приостановили по техническим причинам

Wildberries: суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Бакальчуков

Фото: РИА «Новости»

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с супругом Владиславом из-за нехватки необходимых документов. Представитель компании сообщил об этом РИА «Новости».

«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами — суд дозапросил необходимые документы», — объяснил он.

Собеседник агентства заверил, что Бакальчук предоставит бумаги в установленный законом срок. По его словам, их подготовка уже началась.

О разводе четы Бакальчуков стало известно в июле, когда Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на разлад в семье и структурные изменения в компании, сообщили «Известия».

Татьяна Бакальчук заявила, что решилась на расторжение брака после ссоры осенью 2023 года. Она обвинила мужа в абьюзе и переехала в новый дом.

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