«Я себя не на помойке нашла». Бакальчук впервые рассказала об абьюзе со стороны мужа

Бакальчук призналась, что проблемы в семье появились давно. Сказалось, например, то, что последние два года муж стал много времени проводить за пределами дома. Родственники убеждали ее в том, что нельзя выстраивать свою жизнь вокруг одного человека, но долгое время она не слушала их.

«Точка невозврата произошла осенью прошлого года. Была не очень приятная сцена дома. Мне были брошены в лицо ужасные слова, и я просто поняла, что я себя не на помойке нашла, я не потерплю к себе такого отношения», — рассказала бизнесвумен.

По ее словам, Владислав и раньше вел себя непочтительно. Например, если на празднике ему что-то не нравилось, гостям приходилось разойтись по домам.

«Много было моментов, которые [можно назвать] эмоциональными качелями, абьюзивным таким поведением, но я его все-таки любила. <…> Было много чего, что правильный мужчина не должен позволять себе делать ни по отношению ни к жене, ни к детям, ни к матери своей жены», — сказала женщина.

Татьяна с детьми и матерью переехала в новый дом. Она заверила, что не запрещала мужу видеться с детьми.

О разводе четы стало известно в июле. Владислав Бакальчук публично пожаловался главе Чечне Рамзану Кадырову на якобы происходивший рейдерский захват Wildberries и уход Татьяны Бакальчук из семьи.