«Развлекается с кем-то в Европе». Галкина заподозрили в измене Пугачевой

Поклонники заподозрили сменившего имидж и похорошевшего Максима Галкина* в изменах Алле Пугачевой. На эти мысли их подтолкнули новые снимки юмориста в Instagram**.

Пугачева осталась на Кипре с детьми, пока молодой муж катается по гастролям, зарабатывая на жизнь. При этом шоумен в последнее время похудел, сменил прическу и гардероб, а также подкачался. Недавно юморист опубликовал в соцсетях видео, снятое в бассейне, представ спиной к камере, чтобы продемонстрировать ягодицы в черных обтягивающих плавках.

Поклонники предположили, что артист начал жить свою лучшую жизнь на Западе, где никто не считает его мужем Пугачевой. Их сомнения укрепились после того, как Галкин* проигнорировал 1 и 8 марта, которые певица привыкла отмечать вместе с семьей.

«„Развлекается с кем-то в Европе, пока Пугачева сидит дома с детьми“, „Пока жена стареет, муж молодеет“, „Интересно, кто его постоянно снимает на гастролях, наверняка у него роман“», — написали пользователи, отметившие, что шоумен неспроста похорошел в последнее время.

В начале марта Пугачева поздравила подписчиков с первым днем весны, на что Галкин* отреагировал несколькими сердечками.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

* *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.