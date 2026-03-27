Разведенный Галустян впервые вышел в свет с молодой возлюбленной

Телеведущий Михаил Галустян после развода перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной. Вместе с визажисткой Лилией Киосе он появился на премьере фильма «Королек моей любви» в кинотеатре «Октябрь», сообщило издание 7Дней.ru .

Галустян и его девушка появились на красной дорожке в парных нарядах черного цвета и золотыми вставками. Артист официально представил избранницу публике, но познакомились они еще на съемках реалити-шоу «Сокровища императора».

Неизвестно пока, готов ли артист сделать предложение. Галустян не высказывался по этому поводу.

Кадры с премьеры фильма с телеведущим и его спутницей опубликовал телеграм-канал Starhit.ru. Пара позировала журналистам.

Галустян развелся с супругой, Викторией Штефанец, после 18 лет брака. Семья, которую считали крепкой и образцовой, распалась, но теперь на личном фронте артиста, видимо, все отлично.