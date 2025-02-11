Разумна и осторожна. Консьержка рассказала об актрисе Цорн, потерявшей квартиру из-за мошенников

Потерявшая квартиру в центре Москвы из-за мошенников Елена Цорн всегда отличалась разумностью и осторожностью. Об этом 360.ru рассказала консьерж Ирина Венидиктовна, работающая в доме, где живет 82-летняя актриса.

«У нее все в порядке с памятью, и она вполне разумна. Она внимательная и осторожная, но при этом довольно одинокая. Однако при том, что Елена Николаевна такая осторожная, она все-таки попалась», — сказала собеседница 360.ru, добавив, что не видела курьера, который забирал у знаменитости деньги.

По словам Ирины Венидиктовны, несмотря на случившееся, артистка осталась в хорошем расположении духа. Накануне она выходила из дома на прогулку и пообщалась с консьержем о погоде.

Ранее стало известно, что злоумышленники обманули Цорн по той же схеме, из-за которой пострадала певица Лариса Долина. Аферисты убедили актрису переписать квартиру на 3-й Фрунзенской улице в столице, стоимость которой составляет около 50 миллионов рублей.