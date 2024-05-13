«Разница бросается в глаза». Орбакайте поразила фанатов видео без фильтров | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 14:43 «Разница бросается в глаза». Орбакайте поразила фанатов видео без фильтров Певица Орбакайте удивила поклонников внешним видом на видео без фильтров Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Кристина Орбакайте показала, как она выглядит без фильтров и удивила поклонников. Артистка разместила видео в соцсетях, сообщил сайт lady.mail.ru.

Дочка певицы Аллы Пугачевой опубликовала запись со своего выступления с композицией «Обещание».

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На видео 52-летняя Орбакайте поет в одной из студий звукозаписи.

Пользователи обратили внимание на то, что ролик не отредактирован, а также при записи кадров не использовали фильтры.

«Тут другая», «Очень красивая женщина, зачем ей этот фотошоп», «Нет ничего плохого в старении», «Разница бросается в глаза», «Кожа сразу выдает отсутствие фильтра», — написали фанаты Орбакайте.

Ранее певица поздравила Пугачеву с Днем матери. Она выложила черно-белый снимок в соцсети, пожелав примадонне счастливого праздника.