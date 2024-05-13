Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери, разместив архивное фото | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 13:51 Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери, разместив архивное фото Певица Орбакайте опубликовала фотографию с Пугачевой в честь Дня матери Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360 в

Исполнительница Кристина Орбакайте поздравила певицу Аллу Пугачеву с Днем матери через соцсети. В своем Instagram* она выложила архивное фото с Примадонной.

«С Днем Матери! Happy Mother’s Day!» — написала Орбакайте.

Реклама

На опубликованном 12 мая в честь праздника старом черно-белом снимке Пугачева держит на руках маленькую дочь. Второе фото в публикации уже цветное с повзрослевшей Орбакайте и внуками, но без виновницы торжества.

На днях Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов поехали отдыхать в Италию. Артистка показала поклонникам фото из ресторана на острове Капри.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.