«Раздевали и бросали в камеру». Пэрис Хилтон — о пережитом сексуальном насилии
Модель Пэрис Хилтон заявила, что подверглась сексуальному насилию в школе
Во время выступления перед конгрессом США модель Пэрис Хилтон рассказала, как пережила в юности сексуальное насилие. Видео с речью звезды о защите детей опубликовало CNN.
Хилтон пояснила, что в 16 лет училась в закрытой частной школе. Однажды ночью работники учреждения вытащили ее из постели и увезли в другой штат. Там два года девушку насильно заставляли употреблять лекарства.
Модель заявила, что персонал также применил в отношении нее сексуальное насилие.
«Меня насильно удерживали, тащили по коридорам, раздевали догола и бросали в одиночную камеру», — вспомнила она.
Хилтон добавила, что родители ничего не знали о случившемся, их обманывали сотрудники школы.
«Так что можете представить, что происходит с молодыми людьми?» — заключила она.
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