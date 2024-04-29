Дело Депардье о сексуальных домогательствах рассмотрят в октябре | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 21:36 Дело Депардье о сексуальных домогательствах рассмотрят в октябре Суд над Депардье по делу о домогательствах пройдет в октябре 2024 года РИА «Новости»

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Французскому актеру Жерару Депардье вручили повестку в суд по делу об обвинении в сексуальном насилии. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Рассмотрение дела назначили на октябрь этого года.

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«В октябре 2024 года его будут судить за сексуальное насилие, которое, вероятно, было совершено в сентябре 2021 года в отношении двух персон на съемочной площадке фильма „Зеленые ставни“», — отметили представители прокуратуры.

Ранее Депардье, которого задержали по делу о сексуальных домогательствах в отношении женщин, с которыми он работал на съемочных площадках, выпустили из-под стражи после многочасового допроса.