«Раз и сразу». Лепсу выдвинули условия свадьбы с 18-летней невестой

Бабушка невесты певца Лепса назвала условия для его свадьбы с 18-летней внучкой

Belkin_Aleksey/news.ru
Фото: Belkin_Aleksey/news.ru/Global Look Press

Народному артисту России Григорию Лепсу выдвинули условия для свадьбы с 18-летней Авророй Кибой. Слова 74-летней бабушки невесты Галины Палиловой передало издание «Комсомольская правда».

«Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю насчет свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка — прим. ред). Я не думаю, что сейчас раз — и сразу свадьба», — заявила родственница.

Секреты личной жизни внучки бабушка не стала раскрывать.

Кибе исполнилось 18 лет 5 февраля этого года. Разница в возрасте с народным артистом России составляет 43 года.

Лепс представил невесту публике на премии МУЗ-ТВ. Киба в своих соцсетях показала фотографии с помолвочным кольцом и гигантскими букетами цветов.

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