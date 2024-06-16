Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО

StarHit: Лепс приехал на премию МУЗ-ТВ с невестой, 18-летней студенткой МГИМО

Фото: РИА «Новости»

Российский исполнитель Григорий Лепс решил снова жениться, его избранницей стала 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Со своей невестой певец появился на красной дорожке премии МУЗ-ТВ, об этом написало интернет-издание StarHit.

Лепсу 61 год, его пассия на четыре года младше старшей дочери музыканта. История любви между исполнителем и студенткой — продолжение одной из песен Лепса, в которой есть слова: «Я поднимаю руки, готов тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18!».

По информации издания, Лепс уже сделал Кибе предложение руки и сердца. По его словам, девушка пока не приняла предложение, однако в соцсети студентка демонстрирует руку с кольцом на пальце. Аврора Киба — богатая наследница, с исполнителем она познакомилась в общей компании, предположило издание.

В апреле певец поделился с журналистами, какими качествами должна обладать девушка, чтобы понравиться ему. При этом певец отметил, что внешность не главное.

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