Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев выпустит новую песню ко Дню Победы. О композиции «Жди меня», посвященной памяти героев Отечества и семьям, которые ждут близких с СВО, артист рассказал РЕН ТВ .

Новая работа музыканта стала данью уважения солдатам, которые защищали Родину.

«Песня посвящена Великой Отечественной войне. Основной посыл — это память о наших отцах, дедах, прадедах, которые положили жизнь, свою молодость и были на великой войне, которые принесли нам все», — сказал Расторгуев.

Он также отметил, что адресовал песню и семьям участников спецоперации. Композиция не описывает конкретные военные события, а передает переживания людей, которые ждали и ждут возвращения домой своих родных.

В феврале Расторгуев отметил свое 69-летие. Слава пришла к нему еще в 1980-х и до сих пор певца считают одним из самых популярных исполнителей патриотической песни. Артист рассказал, что молодые поклонники нередко обращаются к нему «дядя Коля».

«Да это нормально. На самом деле они все мне как сыновья», — сказал артист.

Ему было приятно внимание молодежи, которая подходила поблагодарить его и пожать руку.