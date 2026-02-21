Сегодня 03:15 Расторгуев — любимый певец Путина? Действительно ли лидер «Любэ» дружит с президентом 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев 21 февраля отмечает 69-летие. Слава пришла к певцу еще в конце 1980-х, и с тех пор он, как и практически все настоящие знаменитости, регулярно становится объектом сплетен. Широко обсуждалось, что Расторгуев — любимый певец президента Владимира Путина. Так ли это на самом деле, разобрался 360.ru.

Поздравления с днем рождения

Николай Расторгуев уже много лет остается одним из главных исполнителей патриотической песни в России. Ностальгия, любовь к родине, военная тематика — главные темы его творчества («Комбат», «Солдат», «Березы», «Давай за…»). Кроме того, артист выступает за сохранение традиционных ценностей и активно поддерживает государственную политику. Нет ничего удивительного в том, что Владимир Путин обратил на певца внимание. Президент никогда не скрывал благосклонности к Расторгуеву. Он довольно сердечно поздравил его с 65-летием. В телеграмме глава государства назвал лидера «Любэ» талантливым исполнителем. «И, конечно, глубокого уважения заслуживает ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов», — добавил Владимир Путин. А с 50-летием он даже поздравлял Расторгуева лично после концерта.

Фото: Пресс-служба Кремля

Личное общение Путина и Расторгуева. Чаепитие и шутки

В интервью Ufa1 в 2008 году Николай Расторгуев вспоминал, как вместе с группой ездил к Путину в летнюю резиденцию. По словам музыканта, глава государства подошел к нему после концерта в Сочи, чтобы лично поблагодарить за выступление и пригласить в «Бочаров ручей». «А я мокрый весь, уставший, взял и ляпнул: мол, спасибо большое, но я сейчас не могу, надо бы переодеться, вещи сложить, передохнуть чуток, вот если бы минут через 15… И вдруг слышу: „Ничего, ничего, я подожду“. Совершенно обалдевший, начинаю собираться. <…> Выглядываю — стоит у гримерки! Знаете, как фанат какой-нибудь, жаждущий автографа», — откровенничал Расторгуев. Он отмечал, что сам попросил пригласить не его одного, а всю группу: «Как я ребятам в глаза буду смотреть?». Путин согласился. В резиденции президента «Любэ» пили с ним чай, фотографировались, говорили о кино. По данным СМИ, дело было в 2002 году. Первый канал приводил тогда слова Путина о музыкальном коллективе: «Ребята поют о нашей жизни, делают это доходчиво и понятным языком, красиво и талантливо».

Фото: РИА «Новости»

Были и другие неофициальные встречи. В 2008-м Расторгуев общался с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево и подарил ему коллекцию мужского парфюма от своей группы. А еще певец рассказывал журналистам НТВ забавную историю о том, как попытался отдать президенту 100 долларов. Путин пригласил певца в зал после гала-концерта в Кремле и подарил ему кортик. Лидер «Любэ» вспомнил примету: если вручают холодное оружие, надо дать дарителю любую монету, чтобы не поссориться с ним. Расторгуев в шутку протянул Путину 100-долларовую бумажку. «В кармане завалялась. Я ему протягиваю, типа, шутка такая. Он среагировал нормально. Оценил», — отмечал Николай Расторгуев. По его словам, президент деньги не принял.

Давно не виделись

Николай Расторгуев поддерживал политику Владимира Путина не только словом, но и делом. В 2017 году он стал участником общественного движения PutinTeam («Команда Путина»), а на президентских выборах в 2012-м и 2024 годах становился его доверенным лицом. В 2024 году певец в очередной раз высказался в поддержку лидера страны и СВО. «Я абсолютно согласен со своим президентом и с нашими действиями, к которым нас вынудили. Россия всегда защищалась и никогда ни на кого не нападала», — подчеркнул Расторгуев в интервью KP.RU. А в ответ на вопрос, что сказал бы президенту при личной встрече, признался, что сделал бы ему комплимент («Вы замечательно выглядите!»), отметил бы, что они давно не виделись, «и беседа бы полилась». Звучало очень по-дружески.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

А основатель «Любэ» Игорь Матвиенко в 2015 году довольно сдержанно комментировал предположение журналиста о том, что это любимая группа Путина. «Я на самом деле не знаю, любимая ли она. Я так предполагаю, что Владимиру Владимировичу просто не до музыки», — сказал он. Вероятнее всего, в этом есть большая доля правды, и все же личные симпатии никто не отменял.